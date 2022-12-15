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Українська молодіжка дотиснула Естонію на хокейному чемпіонаті світу

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Битом, Четвер 15 грудня 2022 09:29
Українська молодіжка дотиснула Естонію на хокейному чемпіонаті світу Фото: Олексій Дахновський зумів реалізувати більшість (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою збірної України U-20 над ровесниками з Естонії завершився матч 3-го туру чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу U-20, IB, 3-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайби: Ковальчук, 18:15, Дахновський, 56:27, Грабовецький, 59:28 – Бурков, 23:23, Туровський, 30:24

"Синьо-жовті" відкрили рахунок під завісу стартового періоду. Красножон вийшов на ударну позицію з-за воріт, але переграти голкіпера не зумів. Та в метушні на "п'ятаку" естонців шайбу за лінію проштовхнув Ковальчук.

Балтійська команда притримала відповідь на другу 20-хвилинку. Спершу Естонія U-20 організувала швидку атаку, яку класним кидком із центральної зони завершив Бурков. А згодом суперник українців розіграв зайвого в більшості з шайбою Туровського.

Напружений третій період цілком міг завершитися перемогою естонців. Та у фінальні хвилини українська молодіжка зуміла дотиснути балтійську збірну. Повернув "синьо-жовтих" у гру Дахновський, виконавши класний кидок із дистанції. А за півхвилини до сирени на "п'ятаку" відпрацював Грабовецький.

Завдяки третій перемозі поспіль Україна U-20 закріпилася в статусі лідера турніру. В активі команди Олександра Бобкіна 9 очок. Наступний матч українці зіграють проти Південної Кореї 16 грудня.

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