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Хокейна збірна України програла Латвії на Універсіаді на останній секунді овертайму

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Лейк-Плесід, Неділя 15 січня 2023 09:27
Хокейна збірна України програла Латвії на Універсіаді на останній секунді овертайму Фото: Балтійці вирвалу перемогу в останню мить (lakeplacid2023fisugames.pixieset.com)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою студентської збірної України з хокею завершився другий матч групового раунду на Всесвітніх університетських іграх у Лейк-Плесіді проти команди Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Універсіада-2023, група A, 2-й тур

Латвія – Україна – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: Лігіс, 43:50, 54:42, Вілманіс, 64:59 – Кривошапкін, 08:38, Бородай, 54:15

Старт двобою виявився непростим для "синьо-жовтих". У перші хвилині підопічні Вадима Шахрайчука заробили низку вилучень, але встояли в меншості під натиском балтійців. А на 9-й хвилині навіть повели – Кривошапкін із гострого кута відправив шайбу за лінію.

Другий період минув уже під контролем збірної України. Вітчизняні "студенти" кілька разів грали в більшості (зокрема, і 5 на 3) та створили чимало моментів, аби закріпити перевагу. Та щоразу "синьо-жовтим" чогось бракувало для гола. Упевнено діяв воротар, а коли він був безсилим, то за Латвію "грали" стійки та поперечина.

Зрештою, балтійці зрівняли рахунок у третій 20-хвилинці, коли Лігіс зіграв на добиванні з "п'ятака". Українці полетіли вперед і зуміли знову вийти вперед. Це Бородай оформив сольний прохід і в ближньому бою переграв Баярунса-Галейса.

Та останнє слово (чи навіть два) в поєдинку було за латвійцями. Балтійська збірна оперативно відігралася і жертовною грою в обороні дотерпіла до овертайму. Під завісу п'ятихвилинки штаб збірної Латвії наважився випустити п'ятого польового замість голкіпера, а за секунду до сирени зусиллями Вілманіса балтійці закинули втретє.

У секстеті A Універсіади-2023 залишилося дві команди, які ще не перемагали – Україна та Швеція. Дует аутсайдерів зустрінеться в третьому турі змагань. Матч запланований на 17 січня.

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