Хоккейная сборная Украины проиграла Латвии на Универсиаде на последней секунде овертайма

Досадным поражением студенческой сборной Украины по хоккею завершился второй матч группового раунда на Всемирных университетских играх в Лейк-Плэсиде против команды Латвии.

Универсиада-2023, группа A, 2-й тур

Латвия – Украина – 3:2 ВТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: Лигис, 43:50, 54:42, Вилманис, 64:59 – Кривошапкин, 08:38, Бородай, 54:15

Старт поединка оказался непростым для "сине-желтых". В первые минуты подопечные Вадима Шахрайчука заработали ряд удалений, но устояли в меньшинстве под натиском балтийцев. А на 9-й минуте даже повели – Кривошапкин с острого угла отправил шайбу за линию.

Второй период уже прошел под контролем сборной Украины. Отечественные "студенты" несколько раз играли в большинстве (в том числе и 5 на 3) и создали немало моментов, чтобы закрепить преимущество. Но каждый раз "сине-желтым" чего-то не хватало для гола. Уверенно действовал вратарь, а когда он был бессилен, то за Латвию "играли" штанги и перекладина.

В конце концов, балтийцы сравняли счет в третьей 20-минутке, когда Лигис сыграл на добивании с "пятака". Украинцы полетели вперед и сумели снова выйти вперед. Это Бородай оформил сольный проход и в ближнем бою обыграл Баярунса-Галейса.

Но последнее слово (либо два) в поединке было за латвийцами. Балтийская сборная оперативно отыгралась и самоотверженной игрой в обороне дотерпела до овертайма. Под занавес пятиминутки штаб сборной Латвии отважился выпустить пятого полевого вместо голкипера, и за секунду до сирены усилиями Вилманиса балтийцы забросили в третий раз.

В секстете A Универсиады-2023 осталось две команды, которые еще не побеждали – Украина и Швеция. Дуэт аутсайдеров встретится в третьем туре соревнований. Матч намечен на 17 января.