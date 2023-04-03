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Хокейна збірна України поїхала на збори перед ЧС-2023: хто в складі команди

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Понеділок 03 квітня 2023 16:45
Хокейна збірна України поїхала на збори перед ЧС-2023: хто в складі команди Фото: "Синьо-жовті" зіграють два спаринги в Угорщині (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

На тренувальні збори до угорського Мішкольца під керівництвом головного тренера Вадима Шахрайчука вирушила національна команда України з хокею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" узяв на збори 26 хокеїстів. Ще низка виконавців приєднається до лав збірної після завершення виступів на клубному рівні.

Старт підготовки команди Шахрайчука призначена на 4 квітня. Натомість у два наступні дні збірна України проведе перші спаринги. В обох випадках суперником "синьо-жовтих" стане збірна Угорщини. Потім українська команда поїде до країн Балтії, де проведе ще 4 контрольні поєдинки.

Склад збірної України на тренувальних зборах:

Воротарі: Дьяченко, Захарченко

Захисники: Андрейків, Воронін, Варава, Ігнатенко, Гребеник, Ратушний, Мережко, Сисак, Пангелов-Юлдашев

Нападники: Ворона, Денискін, Кривошапкін, Лялька, Коренчук, Куцевич, Мазур, Морозов, Німенко, Панченко, Ружніков, Пересунько, Трахт, Бородай, Фадєєв

Резервний список: Арцатбанов, Кубрицький, Терчієв, Чолач, М. Сімчук, Міхнов

Хокейний Мундіаль у Дивізіоні ІB "синьо-жовті" розпочнуть матчем проти китайської збірної 23 квітня. На форумі в Таллінні суперниками української команди також будуть збірні Японії, Естонії, Сербії та Нідерландів. У Дивізіон ІA підніметься лише переможець групи.

До слова, раніше "Сокіл" переграв "Кременчук" у фінальній серії та став чемпіоном України.

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