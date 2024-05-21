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Хокейна збірна України отримала всіх суперників на ЧС-2025

Фото: "Синьо-жовті" цьогоріч виграли Дивізіон IB (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України дізналася всіх опонентів на чемпіонаті світу з хокею 2025 року в Дивізіоні IA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlashScore.

На ЧС-2024 серед елітних збірних визначилися два невдахи першості. Ними стали збірні Великої Британії та Польщі.

Обидві команди опустяться в Дивізіон IA. Там на них чекають національні команди Італії, Румунії, Японії та України. "Синьо-жовті" піднялися в другий за силою дивізіон, вигравши Дивізіон IB на початку травня.

Чемпіонат світу-2025 відбудеться навесні. Збірна України позмагається з іншими за дві путівки до хокейної еліти. Натомість найгірша національна команда секстету вилетить у Дивізіон IB.

Результати хокейної збірної України на чемпіонатах світу

"Синьо-жовті" покинули елітний дивізіон у 2008 році. У другому за рангом – Дивізіоні IA – виступали в 2010, 2012, 2014-2015 та 2017 рр. На ЧС-2017, який приймав Київ, посіли останнє місце, зазнавши п'яти поразок у п'яти турах.

Із тих пір збірна України не могла повернутися в другий ешелон чемпіонату світу. Найближчою до підвищення в класі національна команда була торік. На турнірі в Естонії "синьо-жовті" фінішували другими після збірної Японії з рекордом 3 перемоги, 2 поразки.

На ЧС-2024 в Дивізіоні IB збірна України здобула п'ять перемог у п'яти поєдинках. Більше того, підопічні Дмитра Христича в усіх матчах перемогла з розгромним рахунком. "Синьо-жовті" переграли збірні Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литви.

До слова, раніше НХЛ усунула росіянина Нічушкіна на півроку та відправила в програму допомоги від залежностей.

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