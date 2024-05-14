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Росіянин усунений НХЛ на півроку: потрапив у програму допомоги, натяк преси на наркотики

Денвер, Вівторок 14 травня 2024 16:08
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Росіянин усунений НХЛ на півроку: потрапив у програму допомоги, натяк преси на наркотики Фото: Валерій Нічушкін знову не допоможе "Евеланш" у плей-офф (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна хокейна ліга відсторонила мінімум на 6 місяців крайнього нападника "Колорадо Евеланш" Валерія Нічушкіна. Його відправили в третій етап програми допомоги хокеїстам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

29-річний вінгер усунений від виступів у лавах "Колорадо" без збереження зароібтної плати. Лише через півроку він матиме право подати заявку про повернення до ліги.

Нічушкін покинув "Евеланш" посеред півфінальної серії Західної конференції проти "Далласа". У плей-офф цьогоріч він був одним із лідерів "Колорадо", набравши 10 очок за вісім матчів (9 шайб, 1 асист). Тепер росіянин займатиметься в програмі допомоги гравцям НХЛ.

У січні-березні Нічушкін уже покидав "Евеланш". Тоді він приєднався до програми, щоб "вирішити свої проблеми та запобігти будь-яким негативним наслідкам раз і назавжди". Програма допомоги була створена для лікування алкогольної або наркотичної залежності, а також психологічної допомоги.

Імовірно, проблеми росіянина пов'язані зі забороненими речовинами. Журналіст Едріан Дейтер розповів, що Нічушкін провалив тест на наркотики, а місцева преса висунула гіпотезу, що нападник приохотився до знеболювальних. Переможний фінал сезону 2021/22 він відіграв зі зламаною ногою.

"Колорадо" вдруге втратив Нічушкіна під час плей-офф. Торік він вибув із обойми команди після інциденту в одному з готелів Сіетла. Тоді служба безпеки "Евеланш" викликала поліцію у номер росіянина, де знайшли дівчину в напівпритомному стані.

До слова, вночі "Колорадо" вдома програв "Далласу" без Нічушкіна в складі.

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