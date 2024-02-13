Хокейна збірна України отримала нових суперників у відборі до Олімпіади через бан Білорусі

Підопічні Дмитра Христича тепер потрапили до групи E. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Латвії, Франції та Словенії.

Квартет команд цьогоріч визначить володаря єдиної путівки на Олімпіаду в Мілані. Міні-турнір зіграють в Ризі. Матчі відбуватимуться з 29 серпня до 1 вересня. Спершу суперниками збірної України повинні були стати команди Словаччини, Казахстану та Білорусі.

Проте, ІІХФ вирішила продовжити відсторонення збірних Білорусі та Росії щонайменше до завершення сезону 2024/25. Обидві команди через вторгнення РФ до України вкотре пропустять чемпіонат світу, а білоруські хокеїсти ще й втратили нагоду поборотися за олімпійську ліцензію.

Раніше збірна України завоювала місце у фінальному етапі відбору до зимових Ігор 2026 року. "Синьо-жовті" стали переможцями змагань у польському Сосновці. Там команда Христича здолали команди Республіки Корея, Польщі та Естонії.