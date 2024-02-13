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Хоккейная сборная Украины получила новых соперников в отборе к Олимпиаде из-за бана Беларуси

Фото: "Сине-желтые" поедут в Ригу вместо Братиславы (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) провела повторную жеребьевку финального раунда квалификации перед Олимпийскими играми 2026 года. Национальная команда Украины узнала трех новых соперников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Подопечные Дмитрия Христича теперь попали в группу E. Там соперниками "сине-желтых" будут сборные Латвии, Франции и Словении.

Квартет команд определит обладателя единственной путевки на Олимпиаду в Милане. Мини-турнир сыграют в Риге. Матчи пройдут с 29 августа по 1 сентября. Сначала соперниками сборной Украины должны были стать команды Словакии, Казахстана и Беларуси.

Однако, ИИХФ решила продолжить отстранение сборных Беларуси и России как минимум до завершения сезона 2024/25. Обе команды из-за вторжения РФ в Украину еще раз пропустят чемпионат мира, а белорусские хоккеисты еще и упустили возможность побороться за олимпийскую лицензию.

Ранее сборная Украины завоевала место в финальном этапе отбора к зимним Играм 2026 года. "Сине-желтые" стали победителями соревнований в польском Сосновце. Там команда Христича одолела команды Республики Корея, Польши и Эстонии.

К слову, ранее мэр Тронхейма высказался против приезда россиян на ЧМ-2025 по лыжным видам.

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