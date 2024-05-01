Хокейна збірна України оформила вольовий розгром Іспанії на ЧС-2024

Чемпіон світу-2024, Дивізіон IB, 4-й тур

Україна – Іспанія – 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Шайби: Трахт, 36:13, 57:31, Садовіков, 43:28, 51:12, Кривошапкін, 45:12, Захаров, 49:25 – Гонсалес, 23:13

У першому періоді іспанська збірна несподівано змогла нав'язати конкуренцію "синьо-жовтим". Піренейці уважно зіграли в обороні та кілька разів огризнулися в контратаках. Збірна України значно випередила Іспанію за кількістю кидків, але відкрити рахунок не змогла.

Тенденція продовжилася і в другій 20-хвилинці. Щоправда, з однією зміною. У дебюті періоду команда Лусіано Басіле сенсаційно відкрила рахунок. Це Гонсалес у більшості класно кинув у дальній кут. "Синьо-жовті" додали обертів, але зрівняли рахунок аж перед другою перервою – Трахт реалізував вихід 1 в 0 після передачі Пересунька.

На старті фінального періоду збірна України вийшла вперед. Підопічні Дмитра Христича скористалися першою (!) більшістю. На фініші зразкової атаки українців Садовіков перед воротами замкнув простріл Денискіна. А ще за півтори хвилини Кривошапкін результативно зіграв на добиванні після кидка Дахновського.

Після такого старту іспанці посипалися. Натомість "синьо-жовті" збільшили гандикап. Спершу Захаров влучним кидком "прошив" голкіпера з центральної зони. Потім Садовіков оформив дубль, підправивши на "п'ятаку" кидок Фадєєва. На десерт Трахт вдало підставив ключку під постріл Пересунька з дистанції.

Хокейна збірна України на ЧС-2024

Раніше "синьо-жовті" здобули впевнені перемоги над збірними Естонії (8:0), Нідерландів (4:0) та Китаю (9:0). Тепер в активі команди Христича 12 очок.

Наздогнати збірну України ввечері намагатиметься господарка турніру – Литва. Балтійці ввечері зустрінуться зі збірною Китаю (19:30 за київським часом). Раніше литовські хокеїсти перемогли іспанців (3:0), естонців (6:1) і нідерландців (3:2).

Останній поєдинок на чемпіонаті світу підопічні Христича зіграють 3 травня проти Литви. Із шести команд у Дивізіон IA підніметься лише переможець секстету.