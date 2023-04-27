Хокейна збірна України з непристойним рахунком знищила Нідерланди на ЧС-2023

Чемпіонат світу-2023, Дивізіон IB, 4-й тур

Україна – Нідерланди – 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

Шайби: Коренчук, 01:49, 08:08, 49:27, Трахт, 11:53, 20:32, 50:17, 58:04, Німенко, 18:52, Мережко, 22:07, Ружніков, 22:59, Денискін, 31:38, 44:34, Панченко, 36:11 – Феркіл, 12:39, ван Нес, 36:02

Потужний старт від "синьо-жовтих" дозволив команді Вадима Шахрайчука вже в середині першого періоду повести з розгромним рахунком. Для початку дубль оформив Коренчук – скористався передачею Німенка в першому епізоді та розрізним пасом Мережка в другому. А згодом Трахт хибним замахом прибрав оборонця і втретє засмутив Остервейка.

Утім, необов'язкове вилучення в складі збірної України відразу призвело до пропущеної шайби. Феркіл із кількох метрів розібрався з Дьяченком. Але на першу перерву "синьо-жовті" все ж пішли з розгромною перевагою. Це Німенко перед воротами підправив шайбу після кидка Коренчука.

А от дебют другої 20-хвилинки став прологом до повного розгрому нідерландців. Упродовж трьох хвилин Україна забила тричі: Трахт підставив ключку під кидок Сисака від синьої лінії, Мережко відзначився дальнім пострілом, а Ружніков розібрався з голкіпером після передачі Куцевича з-за воріт. А згодом Денискін став випадковим автором шайби, коли його передачу оборонець збірної Нідерландів ковзаном підправив за лінію.

Щоправда, після цього збірна України пропустила вдруге, коли опинилася в меншості. Це ван Нес завершив хрестоматійний розіграш чисельної переваги. Та цей епізод лише розгнівав "синьо-жовтих". До кінця другого періоду "помаранчевих" покарали Панченко та Ворона.

А в третій 20-хвилинці шайби закидали ті, хто це вже робив раніше. Зокрема, Денискін у більшості зумів оформити дубль. Далі Коренчук реалізував вихід 1 в 0 і записав до свого активу хет-трик. А на десерт Трахт двічі розібрався з Остервейком і завершив матч із покером.

Принаймні тимчасово збірна України вийшла в лідери секстету, що змагається за одну путівку в Дивізіон A. Підопічні Шахрайчука набрали 10 очок після чотирьох матчів. Натомість у збірної Японії 9 пунктів (3 поєдинки). Азійська команда 27 квітня ввечері зустрінеться з Естонією.