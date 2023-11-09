UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хокейна збірна України з феєричним камбеком здолала Угорщину на Меморіалі Шаркозі

Фото: "Синьо-жовті" таки дотиснули угорців (jegkorongszovetseg.hu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здобула вольову перемогу над збірною Угорщини на Турнірі пам'яті Тамаша Шаркозі в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Меморіал Шаркозі-2023

Угорщина – Україна – 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Шайби: Немеш, 04:31, Варга, 13:02, 33:55, Горват, 26:11 – Ворона, 18:01, 37:05, Мережко, 29:08, Пересунько, 56:40, Куцевич, 57:52

 

У дебюті зустрічі активнішими були господарі змагань. Як наслідок, у середині періоду збірна Угорщини вже вела з подвійною перевагою. Спершу Немеш застав зненацька Дьяченка кидком із середньої дистанції, а згодом Варга класно завершив атаку угорців у більшості.

Утім, "синьо-жовті" зуміли розмочити рахунок під завісу 20-хвилинки. Це Ворона опинився на ударній позиції та фактично розстріляв голкіпера. Конкурентніше команди почали виглядати в другому періоді. Угорська команда відновила відрив на дві шайби завдяки голу Горвата в меншості. Та згодом Мережко на дальній стійці підправив кидок Бородая.

До кінця відрізку суперники ще раз обмінялися шайбами – Варга потужним пострілом реалізував чергову більшість, а Ворона оформив індивідуальний гол, розібравшись з воротарем перед рамкою. А ось у фінальному періоді збірна України остаточно перевернула гру.

Для початку Пересунько зрівняв рахунок. Він отримав передачу Мережка від правого борту, хитнув голкіпера та відправив "диск" у порожні ворота. Натомість Куцевич у затяжній атаці "синьо-жовтих" замкнув "п'ятак" – 5:4 у підсумку в дебютному поєдинку Дмитра Христича на чолі збірної України.

До слова, раніше Україна отримала суперників у кваліфікації до Олімпіади-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Українихоккей