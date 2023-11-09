Хоккейная сборная Украины с феерическим камбэком одолела Венгрию на Мемориале Шаркози

Мемориал Шаркози-2023

Венгрия – Украина – 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: Немеш, 04:31, Варга, 13:02, 33:55, Горват, 26:11 – Ворона, 18:01, 37:05, Мережко, 29:08, Пересунько, 56:40, Куцевич, 57: 52

В дебюте встречи активнее были хозяева соревнований. Как следствие, в середине периода сборная Венгрии уже вела с двойным преимуществом. Сначала Немеш застал врасплох Дьяченко броском со средней дистанции, а затем Варга классно завершил атаку венгров в большинстве.

Впрочем, "сине-желтые" сумели размочить счет под занавес 20-минутки. Это Ворона оказался на ударной позиции и фактически расстрелял голкипера. Конкурентнее команды стали смотреться во втором периоде. Венгерская команда восстановила отрыв в две шайбы благодаря голу Горвата в меньшинстве. Но впоследствии Мережко на дальней штанге подправил бросок Бородая.

К концу отрезка соперники еще раз обменялись шайбами – Варга мощным выстрелом реализовал очередное большинство, а Ворона оформил индивидуальный гол, разобравшись с вратарем перед рамкой. А вот в финальном периоде сборная Украины окончательно перевернула игру.

Для начала Пересунько сравнял счет. Он получил передачу Мережко от правого борта, качнул голкипера и отправил "диск" в пустые ворота. В свою очередь Куцевич в затяжной атаке "сине-желтых" замкнул "пятак" – 5:4 в итоге в дебютном поединке Дмитрия Христича во главе сборной Украины.