RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хоккейная сборная Украины с феерическим камбэком одолела Венгрию на Мемориале Шаркози

Фото: "Сине-желтые" все-таки дожали венгров (jegkorongszovetseg.hu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины одержала волевую победу над сборной Венгрии на Турнире памяти Тамаша Шаркози в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Мемориал Шаркози-2023

Венгрия – Украина – 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: Немеш, 04:31, Варга, 13:02, 33:55, Горват, 26:11 – Ворона, 18:01, 37:05, Мережко, 29:08, Пересунько, 56:40, Куцевич, 57: 52

 

В дебюте встречи активнее были хозяева соревнований. Как следствие, в середине периода сборная Венгрии уже вела с двойным преимуществом. Сначала Немеш застал врасплох Дьяченко броском со средней дистанции, а затем Варга классно завершил атаку венгров в большинстве.

Впрочем, "сине-желтые" сумели размочить счет под занавес 20-минутки. Это Ворона оказался на ударной позиции и фактически расстрелял голкипера. Конкурентнее команды стали смотреться во втором периоде. Венгерская команда восстановила отрыв в две шайбы благодаря голу Горвата в меньшинстве. Но впоследствии Мережко на дальней штанге подправил бросок Бородая.

К концу отрезка соперники еще раз обменялись шайбами – Варга мощным выстрелом реализовал очередное большинство, а Ворона оформил индивидуальный гол, разобравшись с вратарем перед рамкой. А вот в финальном периоде сборная Украины окончательно перевернула игру.

Для начала Пересунько сравнял счет. Он получил передачу Мережко от правого борта, качнул голкипера и отправил "диск" в пустые ворота. В свою очередь Куцевич в затяжной атаке "сине-желтых" замкнул "пятак" – 5:4 в итоге в дебютном поединке Дмитрия Христича во главе сборной Украины.

К слову, ранее Украина получила соперников в квалификации к Олимпиаде-2026.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украиныхоккей