Хокейна збірна України отримала суперників у відборі до Олімпіади-2026

Національна команда України дізналася перших опонентів у кваліфікаційному турнірі перед Олімпійськими іграми 2026 року в італійському Мілані. Склад відбіркових груп оприлюднила Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ .

"Синьо-жовті" розпочнуть боротьбу за олімпійську ліцензію з другого етапу кваліфікації. Змагання заплановані на лютий 2024 року в Польщі.

Збірна України потрапила до групи J. Там національна команда зустрінеться зі збірними Польщі та Республіки Корея. Останній учасник квартету визначиться в грудні в одноколовому турнірі між Сербією, Хорватією, Туреччиною і Китайським Тайбеєм.

До наступного раунду відбору вийде лише переможець групи. У серпні-вересні 2024-го найкраща збірна квартету J позмагається за одну путівку на Ігри-2026 з Данією, Норвегією і Словенією.

Хокейна збірна України та Олімпійські ігри

Дебют у кваліфікації "синьо-жовтих" припав на відбір до Олімпіади-1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Ігор-2002 у Солт-Лейк-Сіті. Українські хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі збірна України лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі Білорусі та посіла 10-те місце на Іграх.

З тих пір українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в 3-му попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.