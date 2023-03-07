Хокейна федерація вслід за УАФ закликала повернути вболівальників на трибуни

Звернення до міністерства молоді та спорту щодо допуску глядачів на трибуни під час матчів вітчизняної першості надіслала Федерація хокею України.
Про це заявив спортивний директор організації Юрій Кириченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.
Хокейні функціонери прагнуть отримали дозвіл на частковий допуск уболівальників у фінальній частині сезону 2022/23. Півфінали плей-офф чемпіонату України стартують 12 березня.
За словами спортдира федерації, потенційне повернення глядачів на трибуни стане одним зі шляхів нормалізації суспільного життя і джерелом позитивних емоцій у стресовий час війни. Лист до профільного відомства ФХУ відправила ще в лютому.
"Поруч із кожним спортивним об’єктом розташовані укриття. Наша пропозиція – дозволити за умови погодження з місцевою військово-цивільною адміністрацією допуск глядачів на матчі у кількості, що може вмістити укриття", – пояснив Кириченко.
Функціонер додав, що запити до федерації надіслали й інші спортивні організації. Раніше президент УАФ Павелко анонсував наміри повернути вболівальників на трибуни футбольних арен. Дозволити організацію поєдинків за присутності фанатів повинні місцеві військові адміністрації.
До слова, раніше визначилися півфінальні пари плей-офф хокейної першості України.
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