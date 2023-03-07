Хокейна федерація вслід за УАФ закликала повернути вболівальників на трибуни

Хокейні функціонери прагнуть отримали дозвіл на частковий допуск уболівальників у фінальній частині сезону 2022/23. Півфінали плей-офф чемпіонату України стартують 12 березня.

За словами спортдира федерації, потенційне повернення глядачів на трибуни стане одним зі шляхів нормалізації суспільного життя і джерелом позитивних емоцій у стресовий час війни. Лист до профільного відомства ФХУ відправила ще в лютому.

"Поруч із кожним спортивним об’єктом розташовані укриття. Наша пропозиція – дозволити за умови погодження з місцевою військово-цивільною адміністрацією допуск глядачів на матчі у кількості, що може вмістити укриття", – пояснив Кириченко.

Функціонер додав, що запити до федерації надіслали й інші спортивні організації. Раніше президент УАФ Павелко анонсував наміри повернути вболівальників на трибуни футбольних арен. Дозволити організацію поєдинків за присутності фанатів повинні місцеві військові адміністрації.