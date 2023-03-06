"Кременчук" виграв регулярний хокейний чемпіонат: визначилися пари плей-офф

Регулярний сезон чемпіонату України з хокею 2022/23 завершився перемогою "Кременчука". Чотири найкращі команди першості розіграють титул у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

"Кременчук" набрав 72 очки в основній сітці турніру. Команда Олександра Савицького здобула 24 перемоги та зазнала лише шести поразок.

Другим із відставанням на два очки фінішував херсонський "Дніпро". Також до плей-офф чемпіонату пробилися столичний "Сокіл" (66 очок) і калуський "Легіон" (39). Ще для двох колективів – "Києва" та "Харківських Берсерків" – сезон 2022/23 завершився.

Тепер переможець регулярного чемпіонату в 1/2 фіналу зустрінеться з "Легіоном". Серія до трьох перемог розпочнеться на кременчуцькій арені "Айсберг" двома матчами (13 і 14 березня). Натомість "Дніпро" прийме "Сокіл" у Калуші (12 і 13 березня).

Торік чемпіоном України став столичний гранд. "Соколята" здобули титул "у кабінетах", оскільки сезон 2021/22 не завершили через повномасштабне вторгнення РФ. На момент зупинки чемпіонату "Сокіл" ішов у лідерах із 10-очковим гандикапом перед "Кременчуком".

Пари 1/2 фіналу чемпіонату України з хокею 2022/23: