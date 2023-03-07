Хоккейная федерация вслед за УАФ призвала вернуть болельщиков на трибуны

Хоккейные функционеры стремятся получить разрешение на частичный допуск болельщиков в финальной части сезона 2022/23. Полуфиналы плей-офф чемпионата Украины стартуют 12 марта.

По словам спортдира федерации, потенциальный возврат зрителей на трибуны станет одним из путей нормализации общественной жизни и источником положительных эмоций в стрессовое время войны. Письмо в профильное ведомство ФХУ отправила еще в феврале.

"Рядом с каждым спортивным объектом расположены укрытия. Наше предложение – разрешить при согласовании с местной военно-гражданской администрацией допуск зрителей на матчи в количестве, которое может вместить укрытие", – пояснил Кириченко.

Функционер добавил, что запросы в федерацию направили и другие спортивные организации. Ранее президент УАФ Павелко анонсировал намерения вернуть болельщиков на трибуны футбольных арен. Разрешить организацию поединков при присутствии фанатов должны местные военные администрации.