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Хокейна федерація визначила формат нового сезону чемпіонату України

Фото: "Кременчук" і "Сокіл" розіграли "золото" попереднього сезону (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Рада Федерації хокею України окреслила контури сезону 2023/24 в усіх вікових категоріях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Напередодні в режимі Zoom-конференції відбулося засідання хокейних функціонерів. Головною темою онлайн-зустрічі стало проведення національної першості.

Чоловічі професійні команди прийдешній сезон розпочнуть 13 вересня з розіграшу Кубка України. Турнір прийме Кременчук, а участь у змаганнях підтвердили 5 колективів (київський "Сокіл", "Кременчук", херсонський "Дніпро", "Харківські Берсерки" та "Київ Кепіталз"). Шостий потенційний учасник визначиться за кілька днів.

З учасників попереднього сезону чемпіонату України наразі не заявилися на Кубок України калуський "Легіон" і столичний "Київ". На першому етапі турніру команди змагатимуться на груповому етапі. Далі переможці груп розіграють трофей у фіналі.

Натомість 27 вересня старт візьме чемпіонат України. Там, найімовірніше, також зіграють 6 команд. Вони змагатимуться в регулярному чемпіонаті (30 турів, 6 кіл). Далі чотири найкращі колективи розіграють "золото" в плей-офф. Тепер протистояння на виліт триватимуть до чотирьох перемог.

Раніше чемпіон України отримав суперників у Континентальному кубку-2024. "Сокіл" зустрінеться з "Црвеною Звездою", "Ференцварошем" і переможцем групи B першого раунду ("Каунас Сіті", "Загреб", "Скаутафелаг Рейк'явікур" або "Пантер"). Кияни зіграють три матчі в Белграді 13-15 жовтня. 

До слова, вітчизняний тренер Вітер переманив 6 українців у литовський "Каунас".

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