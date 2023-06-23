"Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ .

Чемпіон України цьогоріч потрапив до групи D турніру. Квартет команд гратиме одноколовий груповий етап у столиці Сербії.

Суперниками "Сокола" стали белградська "Црвена Звезда" та угорський "Ференцварош". Третім опонентом буде переможець групи B першого раунду (литовський "Каунас Сіті", хорватський "Загреб", ісландський "Скаутафелаг Рейк'явікур" і естонський "Пантер").

"Сокіл" проведе три матчі в Белграді 13-15 жовтня. До третього раунду потрапить лише переможець квартету D. Наступний етап відбудеться в Кортіні Д'Ампеццо 17-19 листопада. Із цього раунду в боротьбу ввімкнуться італійський "Гафро", данський "Гернінг Блю Фокс" і польський "Катовіце".

Завершиться розіграш Континентального кубка-2024 Фіналом чотирьох. Вирішальні поєдинки турніру заплановані на 12-14 січня. Найвищим досягненням українських команд у другому за рангом єврокубку залишається тріумф "Донбасу" в сезоні 2012/13.