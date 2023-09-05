Хоккейная федерация определила формат нового сезона чемпионата Украины

Накануне в режиме Zoom-конференции состоялось заседание хоккейных функционеров. Главной темой онлайн-встречи стало проведение национального первенства.

Мужские профессиональные команды грядущий сезон начнут 13 сентября с розыгрыша Кубка Украины. Турнир примет Кременчуг, а участие в соревнованиях подтвердили 5 коллективов (киевский "Сокол", "Кременчуг", херсонский "Днепр", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз"). Шестой потенциальный участник определится через несколько дней.

Из участников предыдущего сезона чемпионата Украины пока не заявились на Кубок Украины калушский "Легион" и столичный "Киев". На первом этапе турнира команды сразятся на групповом этапе. Далее победители групп разыграют трофей в финале.

Зато 27 сентября старт возьмет чемпионат Украины. Там, скорее всего, тоже сыграют 6 команд. Они будут соревноваться в регулярном чемпионате (30 туров, 6 кругов). Далее четыре лучших коллектива разыграют "золото" в плей-офф. Теперь противостояния на вылет будут продолжаться до четырех побед.

Ранее чемпион Украины получил соперников в Континентальном кубке-2024. "Сокол" встретится с "Црвеной Звездой", "Ференцварошем" и победителем группы B первого раунда ("Каунас Сити", "Загреб", "Скаутафелаг Рейкьявикур" или "Пантер"). Киевляне сыграют три матча в Белграде 13-15 октября.