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Хоккейная федерация определила формат нового сезона чемпионата Украины

Фото: "Кременчуг" и "Сокол" разыграли "золото" предыдущего сезона (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Совет Федерации хоккея Украины очертил контуры сезона 2023/24 во всех возрастных категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Накануне в режиме Zoom-конференции состоялось заседание хоккейных функционеров. Главной темой онлайн-встречи стало проведение национального первенства.

Мужские профессиональные команды грядущий сезон начнут 13 сентября с розыгрыша Кубка Украины. Турнир примет Кременчуг, а участие в соревнованиях подтвердили 5 коллективов (киевский "Сокол", "Кременчуг", херсонский "Днепр", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз"). Шестой потенциальный участник определится через несколько дней.

Из участников предыдущего сезона чемпионата Украины пока не заявились на Кубок Украины калушский "Легион" и столичный "Киев". На первом этапе турнира команды сразятся на групповом этапе. Далее победители групп разыграют трофей в финале.

Зато 27 сентября старт возьмет чемпионат Украины. Там, скорее всего, тоже сыграют 6 команд. Они будут соревноваться в регулярном чемпионате (30 туров, 6 кругов). Далее четыре лучших коллектива разыграют "золото" в плей-офф. Теперь противостояния на вылет будут продолжаться до четырех побед.

Ранее чемпион Украины получил соперников в Континентальном кубке-2024. "Сокол" встретится с "Црвеной Звездой", "Ференцварошем" и победителем группы B первого раунда ("Каунас Сити", "Загреб", "Скаутафелаг Рейкьявикур" или "Пантер"). Киевляне сыграют три матча в Белграде 13-15 октября.

К слову, отечественный тренер Витер переманил 6 украинцев в литовский "Каунас".

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