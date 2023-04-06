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Хокейна федерація виграла в "Донбаса" суд за корпоративні права УХЛ

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Київ, Четвер 06 квітня 2023 16:59
Хокейна федерація виграла в "Донбаса" суд за корпоративні права УХЛ Фото: "Донбас" сезон 2022/23 пропустив (facebook.com/HCDonbass)
Автор: Антон Федорців

Судова тяганина щодо корпоративних прав на Українську хокейну лігу між групою клубів-"відступників" і Федерацією хокею України завершилася перемогою останньої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

"Донбас", "Білий Барс" і харківське "Динамо" не змогло позбавити федерацію прав на УХЛ. Розгляд справи тривав понад рік.

"Вчора, 5 квітня, Північний апеляційний господарський суд вказав на безпідставність та необґрунтованість вимог клубів “Донбас”, “Білий Барс” і “Динамо” Харків і відмовив в задоволенні позову в повному обсязі. Постанова суду набрала законної сили, корпоративні права федерації захищені в повному обсязі", – йдеться в заяві організації.

Восени 2021 року між ФХУ та низкою клубів виник конфлікт, що спричинив появу Суперліги на противагу УХЛ, дискваліфікацію десятків хокеїстів і кадрову кризу в збірній України. "Донбас", "Білий Барс" і "Динамо" хоч і створили Суперлігу, але прагнули взяти під контроль Українську хокейну лігу.

Альтернативний чемпіонат із "Донбасом" нагорі піраміди проіснував лише півроку. Після повномасштабного вторгнення РФ тамтешні клуби до змагань не повернулися, а хокеїсти опинилися в лавах команд чемпіонату України або в зарубіжних першостях.

До слова, раніше "Сокіл" переграв "Кременчук" у фінальній серії та став чемпіоном України.

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