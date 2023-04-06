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Хоккейная федерация выиграла у "Донбасса" суд за корпоративные права УХЛ

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Киев, Четверг 06 апреля 2023 16:59
Хоккейная федерация выиграла у "Донбасса" суд за корпоративные права УХЛ Фото: "Донбасс" сезон 2022/23 пропустил (facebook.com/HCDonbass)
Автор: Антон Федорцив

Судебная тяжба по корпоративным правам на Украинскую хоккейную лигу между группой клубов-"отступников" и Федерацией хоккея Украины завершилась победой последней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

"Донбасс", "Белый Барс" и харьковское "Динамо" не смогли лишить федерацию прав на УХЛ. Рассмотрение дела длилось более года.

"Вчера, 5 апреля, Северный апелляционный хозяйственный суд указал на безосновательность и необоснованность требований клубов "Донбасс", "Белый Барс" и "Динамо" Харьков и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Постановление суда вступило в законную силу, корпоративные права федерации защищены в полном объеме", – говорится в заявлении организации.

Осенью 2021 года между ФХУ и рядом клубов возник конфликт, повлекший за собой появление Суперлиги в противовес УХЛ, дисквалификацию десятков хоккеистов и кадровый кризис в сборной Украины. "Донбасс", "Белый Барс" и "Динамо" хоть и создали Суперлигу, но стремились взять под контроль Украинскую хоккейную лигу.

Альтернативный чемпионат с "Донбассом" наверху пирамиды просуществовал всего полгода. После полномасштабного вторжения РФ тамошние клубы к соревнованиям не вернулись, а хоккеисты оказались в рядах команд чемпионата Украины или в зарубежных первенствах.

К слову, ранее "Сокол" обыграл "Кременчуг" в финальной серии и стал чемпионом Украины.

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