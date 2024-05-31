Хокеїст-рекордсмен отримав нову посаду функціонера: він щойно завершив ігрову кар'єру

36-річний українець в міжсезоння оголосив про завершення ігрової кар'єри. Утім, без хокею найкращий бомбардир в історії вітчизняної першості не залишиться.

Бабинець обійняв щойно створену посаду генерального менеджера ліги. Подібні посади існують в більшості хокейних першостей. Зокрема, в заокеанській Національній хокейній лізі ще в 1993 році з'явився комісар, який став найвищою посадовою особою об'єднання з функціями переговорів від імені НХЛ і призначення офіційних осіб на матчі.

"Радий продовжувати бути в українському хокеї, проте вже як функціонер. З дитинства мріяв його розвивати та підіймати на належний рівень, то ж вдячний за цей виклик. Оскільки я хокеїст і значну частину своєї карʼєри провів в чемпіонаті України, то з власного досвіду знаю про всі процеси зсередини. Першим завданням, яке я для себе поставив є комунікація з клубами. Лише наша синергія допоможе зміцнити український хокей у всіх його напрямках, не лише в спортивному", – заявив Бабинець.

Генменеджер ліги виконував роль функціонера й раніше. Зокрема, він займав аналогічну посаду в команді Броварського спортивно-фахового коледжу. Навесні ж 2022 року Бабинець став менеджером юнацької та молодіжної збірних України.