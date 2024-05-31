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Хокеїст-рекордсмен отримав нову посаду функціонера: він щойно завершив ігрову кар'єру

Фото: Сергій Бабинець змінив джерсі на костюм (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Легендарний нападник київського "Сокола" Сергій Бабинець з нового сезону обійме посаду генерального менеджера чемпіонату України з хокею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФХУ.

36-річний українець в міжсезоння оголосив про завершення ігрової кар'єри. Утім, без хокею найкращий бомбардир в історії вітчизняної першості не залишиться.

Бабинець обійняв щойно створену посаду генерального менеджера ліги. Подібні посади існують в більшості хокейних першостей. Зокрема, в заокеанській Національній хокейній лізі ще в 1993 році з'явився комісар, який став найвищою посадовою особою об'єднання з функціями переговорів від імені НХЛ і призначення офіційних осіб на матчі.

"Радий продовжувати бути в українському хокеї, проте вже як функціонер. З дитинства мріяв його розвивати та підіймати на належний рівень, то ж вдячний за цей виклик. Оскільки я хокеїст і значну частину своєї карʼєри провів в чемпіонаті України, то з власного досвіду знаю про всі процеси зсередини. Першим завданням, яке я для себе поставив є комунікація з клубами. Лише наша синергія допоможе зміцнити український хокей у всіх його напрямках, не лише в спортивному", – заявив Бабинець.

Генменеджер ліги виконував роль функціонера й раніше. Зокрема, він займав аналогічну посаду в команді Броварського спортивно-фахового коледжу. Навесні ж 2022 року Бабинець став менеджером юнацької та молодіжної збірних України.

До слова, раніше "Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку-2025.

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