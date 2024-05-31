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Легенда "Сокола" оголосив про завершення кар'єри

Київ, П'ятниця 31 травня 2024 09:42
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Легенда "Сокола" оголосив про завершення кар'єри Фото: Сергій Бабинець закінчив ігрову кар'єру чемпіоном (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Рекордсмен хокейного чемпіонату України Сергій Бабинець з київського "Сокола" вирішив повісити ключку та ковзани на гвіздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

36-річний хокеїст завершив виступи на професіональному рівні. На рішення ветерана вплинула травма коліна, якої він зазнав у фінальній серії сезону 2023/24.

Бабинець іде на відпочинок у статусі чемпіона України. Загалом він завоював 10 титулів, половину з яких – у лавах "Сокола". З хокеєм нападник навряд попрощається, оскільки ще раніше поєднував ігрову кар'єру з роллю менеджера в збірних України U-20 та U-18.

У попередньому сезоні Бабинець став найкращим бомбардиром в історії вітчизняної першості за системою "гол+пас". За підсумками сезону 2022/23 він був визнаний MVP чемпіонату України. Фінальні показники нападника – 228 шайб, 325 асистів (463 матчі).

Хто такий Сергій Бабинець

Уродженець Києва, вихованець столичних "Крижинки" та "Сокола". На дорослому рівні дебютував за київський "Політехнік".

Згодом виступав за резерв білоруського "Бреста" та рідного "Сокола", а також першу команду вітчизняного гранда. У 2010-2017 рр. грав за "Донбас" (із перервами). Також захищав кольори білоцерківського "Білого Барса", смоленського "Славутича", казахського "Орлана", низки словацьких колективів.

До "Сокола" повернувся в серпні 2022 року. Головною метою нападника на завершальному етапі кар'єри стала бажання побити бомбардирський рекорд Микити Буценка.

До слова, раніше "Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку-2025.

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