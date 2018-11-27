Хоффенхайм - Шахтер: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб
Донецкий "Шахтер" на выезде сразится с немецким "Хоффенхаймом" в рамках 5 тура группового турнира Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне хозяев поля.
27 ноября 22:00
Зинсхайм, "Райн-Некар-Арена"
Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев - 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.
Контора William Hill на триумф "Шахтера" принимает с коэффициентом 3,8, а на победу "Хоффенхайма" - 1,85.
Напомним, "Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого.