Гоффенхайм - Шахтар: прогноз букмекерів

Фото: "Гоффенхайм" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

Донецький "Шахтар" на виїзді битиметься з німецьким "Гоффенхаймом" в рамках 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

27 листопада 22:00

Зінсгайм, "Райн-Некари-Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу підопічних Фонсекі з коефіцієнтом 4,0, а на німців - 1,85. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 4,2.

Контора William Hill на тріумф "Шахтаря" приймає з коефіцієнтом 3,8, а на перемогу "Хоффенхайма" - 1,85.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграє проти "Гоффенхайма" без Марлоса і Ракицького.