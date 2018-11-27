Гоффенхайм - Шахтар: онлайн трансляція

Гоффенхайм - Шахтар (twitter.com/FCShakhtar)

РБК-Україна проведе трансляцію гри 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Гоффенхайм - Шахтар. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на Футбол 1. Донецький "Шахтар" на виїзді в Німеччині зіграє з "Хоффенхаймом" в рамках 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів. У попередньому турі "гірники" пропустили шість м'ячів від "Манчестер Сіті". На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

27 листопада 22:00

Зінсгайм, "Райн-Некари-Арена"

"Шахтар" і "Хоффенхайм" поки не здобули жодної перемоги в групі F, але обидві команди ще зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

У майбутньому поєдинку підопічним Паулу Фонсека необхідно перемагати, щоб зберегти шанси на вихід в плей-офф. Паралельно у Франції відбудеться зустріч "Ліон" - "Манчестер Сіті", і її результат також дуже важливий в боротьбі за розподіл місць.

Якщо "Хоффенхайм" переможе, то збереже шанси на 1/8 фіналу незалежно від результату іншого поєдинку групи. "Шахтар" не зможе вийти в плей-офф, якщо виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию. У разі поразки "гірники" вже не піднімуться з останнього місця в групі F.

Суперники зустрічалися в стартовому турі, справа закінчилася нічиєю - 2:2. "Шахтар" після цього зумів заробити лише очко, а тому займає останнє місце в групі. В активі "Хоффенхайма" три бали. Лідирує з дев'ятьма очками "Манчестер Сіті", другим з шістьма очками йде "Ліон".