Ходжес про західну допомогу Україні: не думаю, що росіяни зможуть вдатися до ескалації

"Я думаю, що Захід не бажав надавати деякі речі через перебільшену стурбованість ескалацією з боку Росії. Я не думаю, що росіяни насправді зможуть вдатися до ескалації, і тому нам потрібно припинити стримувати себе", - сказав він.

Генерал висловив задоволення тим, що США, Німеччина та Франція оголосили, що вони нададуть броньовані машини, які будуть дуже помічними в наступальних операціях.

"І я сподіваюся, що далі будуть танки, разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. Але гарантії немає", - додав Ходжес.