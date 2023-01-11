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Ходжес про західну допомогу Україні: не думаю, що росіяни зможуть вдатися до ескалації

Фото: колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Західні країни довгий час не надавали Україні необхідну зброю через побоювання "ескалації" з боку Росії. Але зараз ситуація змінюється.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Я думаю, що Захід не бажав надавати деякі речі через перебільшену стурбованість ескалацією з боку Росії. Я не думаю, що росіяни насправді зможуть вдатися до ескалації, і тому нам потрібно припинити стримувати себе", - сказав він.

Генерал висловив задоволення тим, що США, Німеччина та Франція оголосили, що вони нададуть броньовані машини, які будуть дуже помічними в наступальних операціях.

"І я сподіваюся, що далі будуть танки, разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. Але гарантії немає", - додав Ходжес.

Нагадаємо, Україна у 2023 році отримає американські протиракетні системи Patriot. Крім того, декілька країн пообіцяли передати Україні танки та БМП.

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