Ходжес о западной помощи Украине: не думаю, что россияне смогут прибегнуть к эскалации

Западные страны долгое время не предоставляли Украине необходимое оружие из-за опасений "эскалации" со стороны России. Но сейчас ситуация меняется.

"Я думаю, что Запад не желал предоставлять некоторые вещи из-за преувеличенной обеспокоенности эскалацией со стороны России. Я не думаю, что россияне действительно смогут прибегнуть к эскалации, и поэтому нам нужно прекратить сдерживать себя", - сказал он.

Генерал выразил удовлетворение тем, что США, Германия и Франция объявили, что они предоставят бронированные машины, которые будут очень заметны в наступательных операциях.

"И я надеюсь, что дальше будут танки вместе с ATACMS и дронами Grey Eagle и Reaper и самолетами F16. Но гарантии нет", - добавил Ходжес.