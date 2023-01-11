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Ходжес о западной помощи Украине: не думаю, что россияне смогут прибегнуть к эскалации

Фото: бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Западные страны долгое время не предоставляли Украине необходимое оружие из-за опасений "эскалации" со стороны России. Но сейчас ситуация меняется.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Я думаю, что Запад не желал предоставлять некоторые вещи из-за преувеличенной обеспокоенности эскалацией со стороны России. Я не думаю, что россияне действительно смогут прибегнуть к эскалации, и поэтому нам нужно прекратить сдерживать себя", - сказал он.

Генерал выразил удовлетворение тем, что США, Германия и Франция объявили, что они предоставят бронированные машины, которые будут очень заметны в наступательных операциях.

"И я надеюсь, что дальше будут танки вместе с ATACMS и дронами Grey Eagle и Reaper и самолетами F16. Но гарантии нет", - добавил Ходжес.

Напомним, что Украина в 2023 году получит американские противоракетные системы Patriot. Кроме того, несколько стран пообещали передать Украине танки и БМП.

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