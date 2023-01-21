Ходжес оцінив, чи можуть окупанти прорвати українську оборону на Донбасі

Він зазначив, що росіяни з 2014 року змогли окупувати східні 10-15% території України, включаючи Крим.

"І це все, на що вони виявилися спроможними. І зараз після місяців і місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдат. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати", - підкреслив Ходжес.

Генерал США заявив, що українське командування робить дуже гарну роботу.

"Я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії", - додав Ходжес.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наразі налічується три сектори запеклих боїв на російсько-українському фронті. Серед яких Бахмутський напрям, де армія РФ та "вагнерівці", ймовірно, мають "успіхи", а також біля Кремінної, де Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки.

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