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Ходжес оценил, могут ли оккупанты прорвать украинскую оборону на Донбассе

Фото: Бен Ходжес, генерал США в отставке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У российских войск нет возможности прорвать украинскую оборону на Донбассе. В свою очередь ВСУ демонстрируют профессиональную работу и наращивают ресурсы для весенней военной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса в интервью NV.

Он отметил, что россияне с 2014 года смогли оккупировать восточные 10-15% территории Украины, включая Крым.

"И это все, на что они оказались способными. И сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмута, они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей и не могут отбросить украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видны перспективы для какого-то прорыва, который они бы могли устроить", - подчеркнул Ходжес.

Генерал США заявил, что украинское командование делает очень хорошую работу.

"Я вообще увлечен тем, как они ведут эту военную кампанию, каков их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании", - добавил Ходжес.

Напомним, по данным британской разведки, в настоящее время насчитывается три сектора упорных боев на российско-украинском фронте. Среди которых Бахмутское направление, где армия РФ и "вагнеровцы", вероятно, имеют "успехи", а также у Кременной, где Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

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