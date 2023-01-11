UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ходжес: існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю

Фото: Ходжес оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, навіть якщо Україна поверне Крим. У Кремлі явно побоюються "катастрофічних наслідків", обіцяних США інакше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою", - сказав він.

При цьому, за словами Ходжеса, Кремль вірить попередженням президента США Джо Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використовує ядерну зброю.

Як повідомлялось, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати Росія у разі ядерного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінБен ХоджесЯдерна зброяВійна в Україні