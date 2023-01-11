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Ходжес: существует очень малая вероятность, что Россия применит ядерное оружие

Фото: Ходжес оценил вероятность применения Россией ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым. В Кремле явно побаиваются "катастрофических последствий", обещанных США в противном случае.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя", - сказал он.

При этом, по словам Ходжеса, Кремль верит предупреждениям президента США Джо Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие.

Как сообщалось, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

В Штатах также рассказали, какое оружие может применить Россия в случае ядерного удара.

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Владимир ПутинБен ХоджесЯдерное оружиеВойна в Украине