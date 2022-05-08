Оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения

На харьковском направлении оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ и гражданских в населенных пунктах области. С недавних пор войска РФ начали усиливать свои подразделения из-за интенсивных атак ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают осуществлять обстрелы военной и гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Напомним, оккупанты сосредотачивают свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне. Пытаются исключить применение авиации, в том же числе и "Байрактаров".

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