Ходили на фитнесс и СПА, но не на работу. Двое военнослужащих незаконно получали выплаты

Двое военнослужащих из Ровенской области незаконно получали денежное довольствие и боевые доплаты, фактически не появляясь на место службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Отмечается, что женщины приступили к службе в одной из воинских частей Ровенской области в начале полномасштабной войны. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь - оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба.

При этом на работу женщины ходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, однако продолжали получать полное денежное довольствие.

По документации молодая женщина несла службу на украино-белорусской границе, за что получала около 50 тысяч гривен доплаты, а ее мать якобы находилась на Востоке страны, и ее выплата составляла 120 тысяч гривен в месяц. До разоблачения правоохранителями в общей сложности им было незаконно начислено почти 2 млн гривен.

В то же время женщины дерзко продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было известно, что они должны находиться на службе.

Сообщается, что в этой части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты.

По оперативной информации, бывшие супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно для продвижения по службе и избегания конфликта интересов.

Женщин подозревают в самовольном уходе из воинской части военнослужащим, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее чиновник воинской части Ровенской области противоправно назначил полмиллионнyю доплату дочери своего коллеги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.