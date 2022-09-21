У ході протестів проти мобілізації в РФ затримано понад тисячу людей, - ЗМІ

У Росії на протестах проти запровадження мобілізації правоохоронці затримали понад тисячу мітингувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОВД-News".
За інформацією видання, станом на 21:30 у Росії затримали 1026 осіб, які брали участь у протестах.
Зазначається, що одне з масових затримань мирних громадян сталося у Чечні. На центральній площі Грозного поліцейськими РФ було затримано близько 130 жінок, які виступили проти мобілізації.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян. Зокрема, він заявив про початок мобілізації в країні.
Більш детально про протести, що почалися в Росії після заяви Путіна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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