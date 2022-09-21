В ходе протестов против мобилизации в РФ задержаны более тысячи человек, - СМИ

В России на протестах против введения мобилизации правоохранители задержали более тысячи митингующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-News".
По информации издания, по состоянию на 21:30 в России задержали 1026 человек, которые принимали участие в протестах.
Отмечается, что одно из массовых задержаний мирных граждан произошло в Чечне. На центральной площади Грозного полицейскими РФ были задержаны около 130 женщин, которые выступили против мобилизации.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране.
Более детально о протестах, которые начались в России после заявления Путина, можете узнать в материале РБК-Украина.
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