У ході восьмої сесії Ради було прийнято майже 200 законів

За словами спікера, 88 законів на сесії були прийняті в цілому

Впродовж засідань Верховної ради восьмого скликання було прийнято майже 200 законів. Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, 88 законів на сесії були прийняті в цілому.

"На цій сесії було прийнято 88 законів в цілому. За основу було прийнято 37 законів. У першому читанні - 49 законопроектів. Загалом було прийнято майже 200 позитивних рішень українським парламентом", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, спікер у п'ятницю, 13 липня, закрив восьму сесію парламенту восьмого скликання. "Колеги, нагадую, наступний тиждень робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях. І ми ще продовжуємо роботу, а восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання я оголошую закритою", - сказав голова ВР.

Раніше Рада схвалила за основу і в цілому проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання". Згідно з документом, сесія розпочнеться 3 вересня із засідання погоджувальної ради парламенту, а 4 вересня планується пленарне засідання ВР. Визначено, що сесія завершиться 25 січня 2019 року.