В ходе визита Меркель Украина не получит никакого решения от ФРГ по "Северному потоку-2"

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Аналитики отмечают, что "Северный поток-2" для ФРГ имеет стратегический интерес, посему его строительству нельзя помешать

Эксперты сомневаются, что украинским властям удастся получить какое-либо решение или гарантию от Германии по газопроводу "Северный поток-2" в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. Об этом сказано в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью".

Так, новый газопровод - еще один острый вопрос для Украины в треугольнике "Россия-Германия-Украина". В материале отмечается, что если российский "Газпром" достроит до 2020 года вторую ветку "Северного потока" в акватории Балтийского моря, Украина может не только лишиться 2-3 млрд долларов платы за транзит российского газа по своей территории, но и фактически потерять свою газотранспортную систему.

В связи с этим украинская сторона пытается убедить Германию, что "Северный поток-2" вовсе не экономический, как уверяют Кремль и "Газпром", а опасный политический проект, финансируемый РФ, который ставит под угрозу энергонезависимость всей Европы.

"Позиция Германии на этот счет достаточно сдержанная. В Берлине осознают, что транзит российского газа в Европу через Украину имеет для Киева стратегическое значение… Исходя из заявленной повестки переговоров от АП, тема "Северного потока-2" будет подниматься на встрече с Меркель и сегодня. Впрочем, эксперты сомневаются, что украинским властям удастся получить какое-либо решение или гарантию от ФРГ в ходе визита Меркель", - сказано в статье.

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что эту гарантию Германия не может дать единолично.

"Эту гарантию Германия не может дать единолично. Это может дать Россия - будет ли она прокачивать через украинскую ГТС определенный объем газа или нет. Но она эту гарантию в ближайшее время не даст", - прогнозирует он.

Аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич убежден, что в виду того, что "Северный поток-2" для Германии имеет стратегический интерес, его строительству нельзя помешать.

"Германия заинтересована в каких-то формальных гарантиях со стороны "Газпрома", что определенная перекачка через территорию Украины будет. Такое обсуждение c украинской стороной, скорее всего, будет из категории: многоуважаемая госпожа Меркель, пожалуйста, не стройте "Северный поток". На что ответ: "Ребята, мы его все равно построим, однако о вас постараемся не забыть", - считает он.

Напомним, президент Петр Порошенко обсудил с представителями правительственной делегации госсекретарей министерств Германии реализацию проекта "Северный поток-2" и риски, которые он создает для безопасности в Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, "Северный поток-2" подрывает стабильность в Европе, о чем заявили в миссии США в Европейском союзе. "Северный поток-2" подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе, предоставляя России еще один инструмент политического сдерживания европейских стран, особенно Украины", - отмечали в ведомстве.