В результате стрельбы близ Лос-Анджелеса погибли 3 человека

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Еще 4 человека получили ранения

В результате стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса, погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, еще 4 человека получили различные ранения. Двое раненых были госпитализированы.

Отмечается, что сейчас власти города не сообщает подробностей произошедшего, но, по словам свидетелей, инцидент произошел из-за драки между двумя группами людей в боулинг-клубе.

"Я схватил свою племянницу и начал бежать к выходу. Когда мы бежали, то услышали около 15 выстрелов", - рассказал один из свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Лос-Анджелеса (США) в боулинг-клубе произошла стрельба. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших.

Кроме того, ранее в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.

В конце ноября в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщалось, стрелок был ликвидирован полицейскими.

Трое людей погибли во время стрельбы в жилом доме в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Всего в результате стрельбы в День Благодарения пострадали пятеро людей. Четверо раненых офицеры обнаружили внутри дома, еще одного - во дворе.