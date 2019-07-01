В ходе протестов в Судане погибли пять человек

По меньшей мере пятеро протестующих погибли в воскресенье в различных городах Судана в ходе "марша миллионов". Об этом сообщил телеканал Al Arabyia.

По данным оппозиционного комитета суданских врачей, четверо убитых зафиксировано в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане. Еще несколько человек получили ранения. Известно, что работали "неизвестные снайперы".

Ранее сообщалось, что в Судане в воскресенье, 30 июня, во время протеста против военной власти в стране произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как известно, организатором акции протеста в Хартуми выступила общественная организация SPA, в центральном офисе которой накануне военные провели обыски.

Кроме того, демонстранты протестовали против силового разгона предыдущей акции протеста, которая состоялась 3 июня. Тогда погибли почти 120 человек, однако военные сообщают лишь о 61 погибшем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане была осуществлена попытка переворота против временного Военного совета.