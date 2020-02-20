В ходе протестов в Новых Санжарах пострадали два человека

Полиция за день зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы во время столкновений в Новых Санжарах (Полтавская область). Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, участники акции протеста отказались от помощи в госпитале.

"Сейчас событие происходит, сколько травмированных мы узнаем, когда закончится мероприятие... Если говорить о сегодняшнем дне, у нас было два сообщения о телесных повреждениях. В одном случае человек отказался от оказания помощи, в другом - получил незначительные телесные повреждения и также отказался от госпиталя", - заявил Сулаев.

Напомним, вечером, 20 февраля, эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.

Ранее в Новых Санжарах возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, в результате чего один человек пострадал. Колонну автобусов на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить украинцев, заблокировали за семь километров в селе Руденковка.