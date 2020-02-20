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Колонну автобусов с эвакуированными украинцами заблокировали в селе Руденковка

Новости » Общество     20.02.2020 - 19:45
Колонну автобусов с эвакуированными украинцами заблокировали в селе Руденковка
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Протестующие также перекрыли дорогу в село

Колонну автобусов на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, заблокировали за семь километров в селе Руденковка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, протестующие также перекрыли дорогу в село.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область.

Ранее депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.

Позже в Новых Санжарах возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, в результате чего один человек пострадал.

В Новых Санжарах возобновились столкновения Перекрытые дороги и столкновения: в Новых Санжарах митинг против размещения эвакуированных из Уханя
Новости Украины Полтавская область
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