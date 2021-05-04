В ходе протестов в Колумбии погибли 17 человек

Среди погибших один полицейский. Всего задержали 431 человека.

Ранее правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.

Напомним, президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей.

По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

После этого министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал в отставку после того, как правительство заявило, что отзовет предложение о налоговой реформе.