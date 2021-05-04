UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ходе протестов в Колумбии погибли 17 человек

Автор: Даша Харченко

В ходе массовых протестов против налоговой реформы в Колумбии погибли 17 человек. Более 800 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Среди погибших один полицейский. Всего задержали 431 человека.

Ранее правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.

Напомним, президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей.

По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

После этого министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья подал в отставку после того, как правительство заявило, что отзовет предложение о налоговой реформе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестКолумбия