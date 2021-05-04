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В ході протестів в Колумбії загинули 17 людей

Автор: Даша Харченко

В ході масових протестів проти податкової реформи в Колумбії загинули 17 людей. Понад 800 отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

Серед загиблих один поліцейський. Всього затримали 431 людину.

Раніше правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції, особливо в Калі, і заявили, що загинуло понад 20 осіб.

Нагадаємо, президент Колумбії Іван Дуке заявив, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців.

За словами Дуке, реформа, на якій уряд наполягає, життєво важлива для стабілізації фінансів Колумбії, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм.

Після цього міністр фінансів Колумбії Альберто Карраскілья подав у відставку після того, як уряд заявив, що відкличе пропозицію про податкову реформу.

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