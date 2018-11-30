В ходе протестов в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ

Фото: протест в Брюсселе (twitter.com/JamesWard80)

Информации о пострадавших нет

В Брюсселе во время протеста из-за роста цен на топливо произошли столкновения с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Soir.

Как сообщается, протестанты прошли маршем по центру Брюсселя. Люди пытались блокировать движение транспорта в центре города, в связи с этим между ними и полицией произошли столкновения. В протесте приняли участие около 500 человек.

Фото: протест в Брюсселе

В сотрудников полиции полетели камни и бутылки, в ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Затем толпа переместилась в сторону Центрального вокзала. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 30 задержанных в ходе протестов в Брюсселе.

Напомним, в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 является сотрудниками правоохранительных органов.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал протестующих. В сообщении в Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.