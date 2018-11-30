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У ході протестів у Брюсселі поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 18:42
У ході протестів у Брюсселі поліція застосувала водомети і сльозогінний газ
Фото: протест у Брюсселі (twitter.com/JamesWard80)

Інформації про постраждалих немає

У Брюсселі під час протесту через зростання цін на паливо сталися сутички з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Soir.

Як повідомляється, протестанти пройшли маршем по центру Брюсселя. Люди намагалися блокувати рух транспорту у центрі міста, у зв'язку з цим між ними та поліцією сталися сутички. У протесті взяли участь близько 500 осіб.

У ході протестів у Брюсселі поліція застосувала водомети і сльозогінний газФото: протест в Брюсселе

У співробітників поліції полетіли камені і пляшки, у відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ. Потім натовп перемістився в бік Центрального вокзалу. Інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося про 30 затриманих в ході протестів в Брюсселі.

Нагадаємо, у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Глава МВС розповів, що серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримали травми в ході протестів - 92 є співробітниками правоохоронних органів.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував протестувальників. У повідомленні на Twitter він подякував правоохоронцям і затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян і журналістів.

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