В ходе обстрела Новоселовки на Донбассе ранен военный

По данным прокуратуры, 17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего были ранены военнослужащего.

Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома, в котором в этот момент находился житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.