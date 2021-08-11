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В ходе обстрела Новоселовки на Донбассе ранен военный

Автор: РБК-Украина

Начато расследование по факту артобстрела поселка Новоселовка на Донбассе. В ходе обстрела боевиков погиб гражданский и ранен военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, 17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего были ранены военнослужащего.

Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома, в котором в этот момент находился житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Новоселовки пострадало несколько частных домов местных жителей. Взрывами повреждены близлежащие домохозяйства.

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Донбасс