В штабе ООС сообщили подробности обстрела гражданских в Новоселовке, возбуждено уголовное дело
Фото: на Донбассе обстреляли гражданских в Новоселовке (facebook.com/pressjfo.news)
По факту обстрела гражданской инфраструктуры населенного пункта Новоселовка на Донбассе открытое уголовное производство. Из-за действий боевиков погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм.
В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Взрывами повреждены близлежащие домохозяйства.
"В результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения. Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.
Фото: последствия обстрела гражданских в Новоселовке (facebook.com/pressjfo.news)