В ході обстрілу Новоселівки на Донбасі поранений військовий

Розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка на Донбасі. В ході обстрілу бойовиків загинув цивільний та поранений військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними прокуратури, 17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця.
Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.
"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Новоселівки постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.