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В ході обстрілу Новоселівки на Донбасі поранений військовий

Автор: РБК-Україна

Розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка на Донбасі. В ході обстрілу бойовиків загинув цивільний та поранений військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, 17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця.

Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Новоселівки постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

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