В ходе масштабной операции против наркоторговли в Барселоне были задержаны 47 человек

Фото: полиция Каталонии (instagram.com barcelona_GUB)

Полицейские провели до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города

Полиция Каталонии провела в понедельник, 29 октября, масштабную операцию против наркоторговцев в Барселоне, в ходе которой задержала 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

Как сообщается, в операции приняли участие 700 агентов полиции Каталонии и городской гвардии. Они провели до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города.

Во время обысков правоохранители обнаружили также клиентов наркоторговцев, однако их отпустили. Масштабная операция стала результатом расследования, которое длилось несколько месяцев.

Отметим, ранее на Закарпатье правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, которую подозревают в наркоторговле.

Ка сообщаелось, это организованная преступная группировка длительное время занималась сбытом на территории области и других регионов страны наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.